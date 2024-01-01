XODEX | XODEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XODEX Hızlı Proje Tanıtımı
XODEX, yüksek hızlı bir blok zinciri, merkeziyetsiz değişim, Launchpad, DeFi protokolleri, NFT projeleri, dApp'ler, gameFI ve yapay zeka entegrasyonu içeren sıfır gazlı bir ekosistemdir.XODEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XODEX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXODEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXODEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000