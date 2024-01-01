XODEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XODEX, yüksek hızlı bir blok zinciri, merkeziyetsiz değişim, Launchpad, DeFi protokolleri, NFT projeleri, dApp'ler, gameFI ve yapay zeka entegrasyonu içeren sıfır gazlı bir ekosistemdir.