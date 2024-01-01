Neurai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Neurai, PoW blok zinciri varlıklarını kullanarak etkili veri analitiği, tahmine dayalı modelleme, karar verme ve IoT cihazlarına bağlantı için AI algoritmalarının gücünden yararlanmayı sağlamak için Katman 1 platformu olmayı amaçlamaktadır.