Neurai | XNA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Neurai Hızlı Proje Tanıtımı
Neurai, PoW blok zinciri varlıklarını kullanarak etkili veri analitiği, tahmine dayalı modelleme, karar verme ve IoT cihazlarına bağlantı için AI algoritmalarının gücünden yararlanmayı sağlamak için Katman 1 platformu olmayı amaçlamaktadır.Neurai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXNA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXNA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000