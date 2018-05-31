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XMax | XMX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

XMax Hızlı Proje Tanıtımı

XMX, tüm ağdaki ilk bilgi işlem gücü madeni paradır. Tüm ağın benzersiz bilgi işlem gücü avantajına sahiptir. Bilgi işlem ekipmanını ve teknolojisini paylaşarak, sıradan kullanıcılara düşük eşikli orijinal dijital varlık birikimi ve yüksek verimli dijital varlık sağlar. seçim ve tahsis; aynı zamanda tüm ağda bir ilktir.Otonom topluluklara dayalı adil, şeffaf, çoklu kazanç ve değişmez yeni bilgi işlem gücü ekosistemi.
XMax geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XMX Token MEXC'de

MEXC Borsası, XMax (XMX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XMX alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak XMax satın almak veya MEXC XMX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için XMax tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen XMX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı小夢想
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-05-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.00286 USDT
Maksimum Arz30,000,000,000
XMX Fiyat HesaplayıcıXMax Satın Alma

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