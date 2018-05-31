XMax | XMX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XMax Hızlı Proje Tanıtımı
XMX, tüm ağdaki ilk bilgi işlem gücü madeni paradır. Tüm ağın benzersiz bilgi işlem gücü avantajına sahiptir. Bilgi işlem ekipmanını ve teknolojisini paylaşarak, sıradan kullanıcılara düşük eşikli orijinal dijital varlık birikimi ve yüksek verimli dijital varlık sağlar. seçim ve tahsis; aynı zamanda tüm ağda bir ilktir.Otonom topluluklara dayalı adil, şeffaf, çoklu kazanç ve değişmez yeni bilgi işlem gücü ekosistemi.XMax geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı小夢想
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-05-31
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.00286 USDT
Maksimum Arz30,000,000,000