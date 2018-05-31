XMax geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XMX, tüm ağdaki ilk bilgi işlem gücü madeni paradır. Tüm ağın benzersiz bilgi işlem gücü avantajına sahiptir. Bilgi işlem ekipmanını ve teknolojisini paylaşarak, sıradan kullanıcılara düşük eşikli orijinal dijital varlık birikimi ve yüksek verimli dijital varlık sağlar. seçim ve tahsis; aynı zamanda tüm ağda bir ilktir.Otonom topluluklara dayalı adil, şeffaf, çoklu kazanç ve değişmez yeni bilgi işlem gücü ekosistemi.