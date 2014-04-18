Monero | XMR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Monero Hızlı Proje Tanıtımı
Monero, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer genel blok zincirlerinden farklı olarak, gönderme ve alma adreslerini ve işlem miktarlarını maskelemek için şifreleme kullanır. Varsayılan olarak, her Monero işlemi, gönderen ve alan adresleri ve işlem tutarını gizler. Monero değiştirilebilir. Bu, Monero'nun her zaman sansür riski olmadan kabul edileceği anlamına gelir. Monroe bir şirket değil. Zamanlarını bağışlayan veya topluluk bağışlarıyla finanse edilen dünyanın dört bir yanından kriptografi ve dağıtılmış sistem uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu, Monero'nun herhangi bir ülke tarafından kapatılamayacağı veya herhangi bir belirli yasal yargı alanı tarafından kısıtlanamayacağı anlamına gelir.Monero geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXMR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı門羅幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2014-04-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz17,364,000