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Monero, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer genel blok zincirlerinden farklı olarak, gönderme ve alma adreslerini ve işlem miktarlarını maskelemek için şifreleme kullanır. Varsayılan olarak, her Monero işlemi, gönderen ve alan adresleri ve işlem tutarını gizler. Monero değiştirilebilir. Bu, Monero'nun her zaman sansür riski olmadan kabul edileceği anlamına gelir. Monroe bir şirket değil. Zamanlarını bağışlayan veya topluluk bağışlarıyla finanse edilen dünyanın dört bir yanından kriptografi ve dağıtılmış sistem uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Bu, Monero'nun herhangi bir ülke tarafından kapatılamayacağı veya herhangi bir belirli yasal yargı alanı tarafından kısıtlanamayacağı anlamına gelir.