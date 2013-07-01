Stellar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.