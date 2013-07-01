Stellar | XLM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Stellar Hızlı Proje Tanıtımı
Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.Stellar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXLM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı恒星幣
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2013-07-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,001,806,812