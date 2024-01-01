XFI | XFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XFI Hızlı Proje Tanıtımı
CrossFi, gelişmiş ve modern ödeme çözümleri yaratan yeni nesil bir dijital ekosistemdir. Şirket, geleneksel finansın istikrarını ve blok zinciri teknolojisinin şeffaflığını ve güvenliğini sentezleyen benzersiz CrossFi teknolojisini kullanmaktadır.
CrossFi, herhangi bir ülkenin vatandaşlarının finansal izolasyonunu ortadan kaldırmayı ve günlük rutinde kripto para birimlerinin kullanımını basitleştirmeyi amaçlamaktadır.XFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz378,432,000