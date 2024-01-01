XFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

CrossFi, gelişmiş ve modern ödeme çözümleri yaratan yeni nesil bir dijital ekosistemdir. Şirket, geleneksel finansın istikrarını ve blok zinciri teknolojisinin şeffaflığını ve güvenliğini sentezleyen benzersiz CrossFi teknolojisini kullanmaktadır. CrossFi, herhangi bir ülkenin vatandaşlarının finansal izolasyonunu ortadan kaldırmayı ve günlük rutinde kripto para birimlerinin kullanımını basitleştirmeyi amaçlamaktadır.