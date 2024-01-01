XET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Xfinite, toplum yararına müşteri deneyimi, veri odaklı etkileşim ve ekosistem ekonomisine yenilikler getirerek dijital medyada devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Şeffaflığı sağlamak ve dijital dünyada güveni yeniden tesis etmek için teknoloji destekli bir çözümdür. Xfinite, talep üzerine oyunlaştırılmış bir video platformu olan Mzaalo uygulamasını başlattı. Xfinite Blockchain Platformu tarafından güvence altına alınan Mzaalo, premium içeriğe, kullanıcı ödüllerine ve bir dizi etkileşimli özelliğe ücretsiz erişim sağlar.