XET | XET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XET Hızlı Proje Tanıtımı
Xfinite, toplum yararına müşteri deneyimi, veri odaklı etkileşim ve ekosistem ekonomisine yenilikler getirerek dijital medyada devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Şeffaflığı sağlamak ve dijital dünyada güveni yeniden tesis etmek için teknoloji destekli bir çözümdür. Xfinite, talep üzerine oyunlaştırılmış bir video platformu olan Mzaalo uygulamasını başlattı. Xfinite Blockchain Platformu tarafından güvence altına alınan Mzaalo, premium içeriğe, kullanıcı ödüllerine ve bir dizi etkileşimli özelliğe ücretsiz erişim sağlar.XET geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XET Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,000,000,000