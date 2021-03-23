XEND | XEND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XEND Hızlı Proje Tanıtımı
Xend Finance is a DeFi platform for cooperatives and credit unions that provides multi-levels of interest by optimizing and aggregating different DeFi lending protocols with the aim of providing high, yet stable currency yields and token rewards to the financially underserved living in unstable economies.XEND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XEND Token MEXC'de
MEXC Borsası, XEND (XEND) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de XEND
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak XEND satın almak veya MEXC XEND ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için XEND tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen XEND vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXEND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXEND
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-03-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.3 USDT
Maksimum Arz