XELON | XELON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XELON Hızlı Proje Tanıtımı
XELON, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.XELON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XELON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXELON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXELON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz422,023,122,500,000,000