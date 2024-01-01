XDOGE1 | XDOGE1 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XDOGE1 Hızlı Proje Tanıtımı
XDOGE1, BNB Akıllı Zincir'de yer alan bir meme coinidir.XDOGE1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XDOGE1 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXDOGE1
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXDOGE1
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,212,250,000,000,000,000