DigitalBits geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

DigitalBits, kripto para birimleri, NFT'ler, sadakat puanları ve ödüller dahil olmak üzere dijital varlıkların oluşturulmasını, aktarılmasını ve değişimini sağlayan, yaygın olarak markalar için bilinen bir blok zinciridir. DigitalBits, güvenli, ölçeklenebilir, çevre dostu ve merkeziyetsiz bir altyapı sağlamak için spor, eğlence, perakende, teknoloji ve finans dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yarının tüketicilerini güçlendirir. Bugün DigitalBits, AS ROMA futbol kulübünün küresel ana sponsorudur. Rakuten ve Chili.com gibi büyük markaların ortağıdır ve efsanevi futbolcu Francesco Totti gibi ikonik elçilere sahiptir.