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DigitalBits | Xdb Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

DigitalBits Hızlı Proje Tanıtımı

DigitalBits, kripto para birimleri, NFT'ler, sadakat puanları ve ödüller dahil olmak üzere dijital varlıkların oluşturulmasını, aktarılmasını ve değişimini sağlayan, yaygın olarak markalar için bilinen bir blok zinciridir. DigitalBits, güvenli, ölçeklenebilir, çevre dostu ve merkeziyetsiz bir altyapı sağlamak için spor, eğlence, perakende, teknoloji ve finans dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yarının tüketicilerini güçlendirir. Bugün DigitalBits, AS ROMA futbol kulübünün küresel ana sponsorudur. Rakuten ve Chili.com gibi büyük markaların ortağıdır ve efsanevi futbolcu Francesco Totti gibi ikonik elçilere sahiptir.
DigitalBits geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Xdb Token MEXC'de

MEXC Borsası, DigitalBits (Xdb) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Xdb alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak DigitalBits satın almak veya MEXC Xdb ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için DigitalBits tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Xdb vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıXDB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXDB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000
XDB Fiyat HesaplayıcıDigitalBits Satın Alma

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