XDAO | XDAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XDAO Hızlı Proje Tanıtımı
XDAO, karşılıklı bütçe yönetimi sorununu çözer. XDAO'da bir grup insan kolayca Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon oluşturabilir, kripto varlıkları yatırabilir, oylamalara katılarak yönetimde rol alabilir, DAO hisselerini satabilir ve DeFi protokolleriyle doğrudan etkileşim kurabilir.XDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XDAO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXDAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXDAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000