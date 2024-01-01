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XDAG, şu anda blok zinciri teknolojisinin karşılaştığı sorunları çözen Directed Acyclic Graph (DAG) teknolojisinin yeni bir uygulamasıdır. Bu, topluluk odaklı bir proje olan ve ilk POW konseptli madenciliği yapılabilir DAG projesidir.