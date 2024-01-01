XDAG | XDAG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XDAG Hızlı Proje Tanıtımı
XDAG, şu anda blok zinciri teknolojisinin karşılaştığı sorunları çözen Directed Acyclic Graph (DAG) teknolojisinin yeni bir uygulamasıdır.
Bu, topluluk odaklı bir proje olan ve ilk POW konseptli madenciliği yapılabilir DAG projesidir.XDAG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıXDAG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,446,294,144