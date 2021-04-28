XCH,Chia Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Chia Network, Chialisp adı verilen özel tasarlanmış bir programlama dilinde yazılan akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyen bir blok zinciridir. Proje, BitTorrent ağının mucidi Bram Cohen tarafından kurulmuştur. Chia'nın blok zinciri, ağın güvenliğini sağlamak ve işlem doğrulama konusunda fikir birliğine varmak için Uzay ve Zaman Kanıtı (PoST) adı verilen yeni bir mutabakat mekanizmasına dayanır. Ağda ayrıca, zincirin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ve ağ katılımcılarını ödüllendiren yerel token XCH bulunmaktadır.