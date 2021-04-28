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XCH,Chia Network | XCH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

XCH,Chia Network Hızlı Proje Tanıtımı

Chia Network, Chialisp adı verilen özel tasarlanmış bir programlama dilinde yazılan akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyen bir blok zinciridir. Proje, BitTorrent ağının mucidi Bram Cohen tarafından kurulmuştur. Chia'nın blok zinciri, ağın güvenliğini sağlamak ve işlem doğrulama konusunda fikir birliğine varmak için Uzay ve Zaman Kanıtı (PoST) adı verilen yeni bir mutabakat mekanizmasına dayanır. Ağda ayrıca, zincirin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ve ağ katılımcılarını ödüllendiren yerel token XCH bulunmaktadır.
XCH,Chia Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

XCH Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıXCH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXCH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-28
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz
XCH Fiyat HesaplayıcıXCH,Chia Network Satın Alma

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