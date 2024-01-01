XAVA | XAVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XAVA Hızlı Proje Tanıtımı
Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.XAVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XAVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıXAVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000