XAI2 | XAI2 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
XAI2 Hızlı Proje Tanıtımı
xAI, Ethereum'da yeni bir meme coindir.XAI2 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
XAI2 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıXAI2
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000,000,000,000