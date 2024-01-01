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Xai, yeni nesil video oyunlarında gerçek ekonomileri ve açık ticareti mümkün kılmak için geliştirilmiştir. Xai ile potansiyel olarak milyarlarca geleneksel oyuncu, kripto cüzdanları kullanmaya gerek kalmadan ilk kez en sevdikleri oyunlarda değerli oyun içi eşyalara sahip olabilir ve ticaretini yapabilir.