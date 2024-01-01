WWY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WWY, WeWay ekosisteminin yerel tokenidir ve Web3 çağında finans alanında devrim yaratma kararlılığımızın temel taşıdır. WWY, WeWay ekosistemindeki çeşitli hizmetlere ve fırsatlara erişim sağlayan bir fayda tokenidir. WWY, inovasyon ve iş birliğinin bir sembolüdür. Ayrıca, WeWay'in güçlü, birbirine bağlı bir DeFi alanı oluşturma misyonunu somutlaştırmaktadır.