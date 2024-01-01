WWY | WWY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WWY Hızlı Proje Tanıtımı
WWY, WeWay ekosisteminin yerel tokenidir ve Web3 çağında finans alanında devrim yaratma kararlılığımızın temel taşıdır.
WWY, WeWay ekosistemindeki çeşitli hizmetlere ve fırsatlara erişim sağlayan bir fayda tokenidir. WWY, inovasyon ve iş birliğinin bir sembolüdür. Ayrıca, WeWay'in güçlü, birbirine bağlı bir DeFi alanı oluşturma misyonunu somutlaştırmaktadır.WWY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WWY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWWY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWWY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,999,999,999