Deepwaters | Wtr Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Deepwaters Hızlı Proje Tanıtımı
Deepwaters, DeFi'nin güvenilmezliğini merkezi finansa taşıyor ve adil olduğu kanıtlanabilir ilk merkezi borsayı kuruyor. Deepwaters'ta, varlık gözetimi ihlalleri ve sipariş akışına tercihli erişim, kod ve gizli bilgi işlem aracılığıyla imkansız hale getirilir.Deepwaters geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Wtr Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWTR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWTR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz350,000,000