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Deepwaters, DeFi'nin güvenilmezliğini merkezi finansa taşıyor ve adil olduğu kanıtlanabilir ilk merkezi borsayı kuruyor. Deepwaters'ta, varlık gözetimi ihlalleri ve sipariş akışına tercihli erişim, kod ve gizli bilgi işlem aracılığıyla imkansız hale getirilir.