NFT Workx | WRKX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
NFT Workx Hızlı Proje Tanıtımı
NFT Workx'ün misyonu, e-Ticaret, Dijital Koleksiyon ve Sadakatin Gücü ile Milyonlarca Kullanıcıyı Web3'e Kazandırmaktır.NFT Workx geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WRKX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWRKX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWRKX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000