Wombat Exchange | Wom Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wombat Exchange Hızlı Proje Tanıtımı
Wombat Exchange, yerel olarak BNB Zincirinde oluşturulmuş çok zincirli, kararlı bir swaptır. Wombat, varlık-pasif yönetimi ve kapsam oranı kavramlarını benimseyerek, çeşitli stablecoin'lerin minimum kayma ile swaplanmasını ve sürdürülebilir getiri için stablecoin'lerin tek stake edilebilmesini sağlar.Wombat Exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Wom Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000