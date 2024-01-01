Wombat Exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Wombat Exchange, yerel olarak BNB Zincirinde oluşturulmuş çok zincirli, kararlı bir swaptır. Wombat, varlık-pasif yönetimi ve kapsam oranı kavramlarını benimseyerek, çeşitli stablecoin'lerin minimum kayma ile swaplanmasını ve sürdürülebilir getiri için stablecoin'lerin tek stake edilebilmesini sağlar.