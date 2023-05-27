WORLD ID | WOID Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WORLD ID Hızlı Proje Tanıtımı
WOOD, Binance Akıllı Zinciri'ndeki en popüler dijital ekonomik proje olmaya kendini adamıştır.WORLD ID geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WOID Token MEXC'de
MEXC Borsası, WORLD ID (WOID) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WOID
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WORLD ID satın almak veya MEXC WOID ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WORLD ID tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WOID vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWOID
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWOID
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2023-05-27
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0000003121 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000,000