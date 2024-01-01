Wrapped MOXY | WMOXY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wrapped MOXY Hızlı Proje Tanıtımı
Moxy, video oyun geliştiricilerinin "talep üzerine" eSpor yerel oynanışını yeni ve mevcut oyunlara uygulamalarını sağlayan ilk endüstri standardı bir protokol oluşturdu. Moxy'nin sunduğu yeni video oyunu paradigması ile oyuncuların çoğu artık platformda talep üzerine eSpor tarzı etkinliklerde, yarışmalarda ve turnuvalarda yarışabilir. Moxy, her beceri seviyesindeki oyunculara MOXY fayda tokenini sunarak eSporları kitlelere ulaştırıyor. Moxy, Herkes için eSporu erişilebilir kılar.Wrapped MOXY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WMOXY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWMOXY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWMOXY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000