Wrapped MOXY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Moxy, video oyun geliştiricilerinin "talep üzerine" eSpor yerel oynanışını yeni ve mevcut oyunlara uygulamalarını sağlayan ilk endüstri standardı bir protokol oluşturdu. Moxy'nin sunduğu yeni video oyunu paradigması ile oyuncuların çoğu artık platformda talep üzerine eSpor tarzı etkinliklerde, yarışmalarda ve turnuvalarda yarışabilir. Moxy, her beceri seviyesindeki oyunculara MOXY fayda tokenini sunarak eSporları kitlelere ulaştırıyor. Moxy, Herkes için eSporu erişilebilir kılar.