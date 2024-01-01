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Wrapped MOXY | WMOXY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Wrapped MOXY Hızlı Proje Tanıtımı

Moxy, video oyun geliştiricilerinin "talep üzerine" eSpor yerel oynanışını yeni ve mevcut oyunlara uygulamalarını sağlayan ilk endüstri standardı bir protokol oluşturdu. Moxy'nin sunduğu yeni video oyunu paradigması ile oyuncuların çoğu artık platformda talep üzerine eSpor tarzı etkinliklerde, yarışmalarda ve turnuvalarda yarışabilir. Moxy, her beceri seviyesindeki oyunculara MOXY fayda tokenini sunarak eSporları kitlelere ulaştırıyor. Moxy, Herkes için eSporu erişilebilir kılar.
Wrapped MOXY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WMOXY Token MEXC'de

MEXC Borsası, Wrapped MOXY (WMOXY) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WMOXY alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Wrapped MOXY satın almak veya MEXC WMOXY ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWMOXY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWMOXY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000
WMOXY Fiyat HesaplayıcıWrapped MOXY Satın Alma

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