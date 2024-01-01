WMINIMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Minima, mobil ve IoT cihazlarında çalışacak kadar kompakt hale getirilerek mümkün olduğunca çok kişinin erişebileceği şekilde tasarlanmış bir blok zinciri ve eşler arası ağdır. Kusursuzdur, kuantuma dayanıklıdır ve kullanıcılarının her biri tarafından korunur.