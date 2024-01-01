WMINIMA | WMINIMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WMINIMA Hızlı Proje Tanıtımı
Minima, mobil ve IoT cihazlarında çalışacak kadar kompakt hale getirilerek mümkün olduğunca çok kişinin erişebileceği şekilde tasarlanmış bir blok zinciri ve eşler arası ağdır. Kusursuzdur, kuantuma dayanıklıdır ve kullanıcılarının her biri tarafından korunur.WMINIMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WMINIMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWMINIMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWMINIMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz125,000,000