Worldcoin | WLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Worldcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Worldcoin, herkesin küresel ekonomiye erişmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş açık kaynaklı bir protokol veya sistemdir. Merkeziyetsiz olacak şekilde tasarlanmıştır, yani nihai olarak denetimi ve karar verme yetkisi kullanıcı topluluğuna aittir.Worldcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WLD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000