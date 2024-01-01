Worldcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Worldcoin, herkesin küresel ekonomiye erişmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş açık kaynaklı bir protokol veya sistemdir. Merkeziyetsiz olacak şekilde tasarlanmıştır, yani nihai olarak denetimi ve karar verme yetkisi kullanıcı topluluğuna aittir.