WINNE | WINNE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WINNE Hızlı Proje Tanıtımı
Winnie the Moon, borsa başarısıyla ilgili popüler bir internet memesinden esinlenen bir kripto-token memesidir. Blok zinciri teknolojisine dayalı dijital bir varlıktır.WINNE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWINNE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz12,000,000,000,000,000,000