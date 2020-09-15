Wing Finance | WING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Wing Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Wing ayrıca iki aşamada yeni teminat türleri sunmayı planlamaktadır: zincirler arası varlık teminatlandırması ve NFT'ler ve gerçek dünya varlıkları gibi varlıkların teminatlandırılması. Proje, platformu yönetmek için Wing DAO'yu çıkarmıştır. WING token sahipleri, yeni ürün geliştirme, platform parametrelerindeki değişiklikler ve topluluk fonlarının tahsisi için oy kullanabilmektedir. WING token, faiz indirimleri ve sigorta sözleşmeleri satın almak için kullanılacaktır.Wing Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WING Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWING
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000