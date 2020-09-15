Wing Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Wing ayrıca iki aşamada yeni teminat türleri sunmayı planlamaktadır: zincirler arası varlık teminatlandırması ve NFT'ler ve gerçek dünya varlıkları gibi varlıkların teminatlandırılması. Proje, platformu yönetmek için Wing DAO'yu çıkarmıştır. WING token sahipleri, yeni ürün geliştirme, platform parametrelerindeki değişiklikler ve topluluk fonlarının tahsisi için oy kullanabilmektedir. WING token, faiz indirimleri ve sigorta sözleşmeleri satın almak için kullanılacaktır.