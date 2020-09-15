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Wing Finance | WING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Wing Finance Hızlı Proje Tanıtımı

Wing ayrıca iki aşamada yeni teminat türleri sunmayı planlamaktadır: zincirler arası varlık teminatlandırması ve NFT'ler ve gerçek dünya varlıkları gibi varlıkların teminatlandırılması. Proje, platformu yönetmek için Wing DAO'yu çıkarmıştır. WING token sahipleri, yeni ürün geliştirme, platform parametrelerindeki değişiklikler ve topluluk fonlarının tahsisi için oy kullanabilmektedir. WING token, faiz indirimleri ve sigorta sözleşmeleri satın almak için kullanılacaktır.
Wing Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WING Token MEXC'de

MEXC Borsası, Wing Finance (WING) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WING alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Wing Finance satın almak veya MEXC WING ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Wing Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WING vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWING
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-09-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000
WING Fiyat HesaplayıcıWing Finance Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
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