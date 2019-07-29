WINkLink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

İlk TRON ekosistemi kapsamlı oracle WINkLink, gerçek dünyayı blok zinciri alanıyla tamamen entegre edecektir. Böylece, güvenilir, öngörülemez ve doğrulanabilir rastgele sayılar sağlayacak ve verilere, etkinliklere ve ödeme sistemlerine vb. ulaşarak güveni tamamen geri kazanabilecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilecektir.