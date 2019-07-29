WINkLink | WIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WINkLink Hızlı Proje Tanıtımı
İlk TRON ekosistemi kapsamlı oracle WINkLink, gerçek dünyayı blok zinciri alanıyla tamamen entegre edecektir. Böylece, güvenilir, öngörülemez ve doğrulanabilir rastgele sayılar sağlayacak ve verilere, etkinliklere ve ödeme sistemlerine vb. ulaşarak güveni tamamen geri kazanabilecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilecektir.WINkLink geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-07-29
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,000,000,000