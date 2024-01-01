WHALE | WHALE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WHALE Hızlı Proje Tanıtımı
Zincirler Arası Likiditeyi Çözen Cosmos Katman 1 Ekosistemi.WHALE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WHALE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWHALE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWHALE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz605,000,000