Windfall Token | WFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Windfall Token Hızlı Proje Tanıtımı
Windfall, sanal emlak portalı aracılığıyla gelişmekte olan sanal emlak sektörünü herkese duyurmak için önde gelen sanal emlak ortamlarından biri olmayı hedefliyorWindfall Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WFT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000