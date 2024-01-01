WEMIX Token | WEMIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WEMIX Token Hızlı Proje Tanıtımı
"WEMIX, özel ve genel blok zinciri işlevlerinin bir karışımını kullanarak hibrit bir yapı altında, aracı zincirlerle bağlayarak düşük TPS ve yüksek işlem ücreti sorununu çözmüştür.
Ayrıca oyun sayısındaki artışa uyum sağlamak için özel blok zincirlerinin sayısını artırabilen çok zincirli yapısı sayesinde ölçeklenebilirlik sağladı. Ayrıca, bu çok zincirli yapı içinde zincirler arasında verimli ve sorunsuz varlık ve veri aktarımı sağlamak için ticaret heyetleti benimsenmiştir."WEMIX Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWEMIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWEMIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz