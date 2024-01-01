Welshcorgicoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Welshcorgicoin, Stacks (STX) blok zinciri kullanılarak Bitcoin üzerine inşa edilen ilk meme coindir. $WELSH, Stacks'in maskotu ve elçisi olarak büyüyerek yeni kullanıcıların Stacks'e katılmasına yardımcı olacak, ekosistem için yeni ve heyecan verici çözümler geliştirecektir. En sevimli köpek her şeyi başarabilir.