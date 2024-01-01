Welshcorgicoin | WELSH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Welshcorgicoin Hızlı Proje Tanıtımı
Welshcorgicoin, Stacks (STX) blok zinciri kullanılarak Bitcoin üzerine inşa edilen ilk meme coindir. $WELSH, Stacks'in maskotu ve elçisi olarak büyüyerek yeni kullanıcıların Stacks'e katılmasına yardımcı olacak, ekosistem için yeni ve heyecan verici çözümler geliştirecektir. En sevimli köpek her şeyi başarabilir.Welshcorgicoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWELSH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWELSH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000