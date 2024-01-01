WBTC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Wrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.