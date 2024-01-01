OrdBridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

OrdBridge, BRC-20 ve ERC-20 arasında bir köprü görevi görerek BRC-20 tokenler için likiditeye açılan bir geçit sağlar.