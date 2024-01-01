OrdBridge | WBRGE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
OrdBridge Hızlı Proje Tanıtımı
OrdBridge, BRC-20 ve ERC-20 arasında bir köprü görevi görerek BRC-20 tokenler için likiditeye açılan bir geçit sağlar.OrdBridge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WBRGE Token MEXC'de
MEXC Borsası, OrdBridge (WBRGE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WBRGE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak OrdBridge satın almak veya MEXC WBRGE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için OrdBridge tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WBRGE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWBRGE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWBRGE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz210,000,000