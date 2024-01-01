WAXP | WAXP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WAXP Hızlı Proje Tanıtımı
WAX (WAXP), 2017'de piyasaya sürülen, ilgili her taraf için e-ticaret işlemlerini daha hızlı, daha basit ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir blok zinciridir. WAX blok zinciri, fikir birliği mekanizması olarak devredilmiş hisse kanıtı (DPoS) kullanır. EOS ile tam uyumludur.WAXP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıWAXP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıWAXP
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,882,950,296