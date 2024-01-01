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WAX (WAXP), 2017'de piyasaya sürülen, ilgili her taraf için e-ticaret işlemlerini daha hızlı, daha basit ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir blok zinciridir. WAX blok zinciri, fikir birliği mekanizması olarak devredilmiş hisse kanıtı (DPoS) kullanır. EOS ile tam uyumludur.