WAVES | WAVES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WAVES Hızlı Proje Tanıtımı
Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.WAVES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WAVES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWAVES
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWAVES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz108,380,644