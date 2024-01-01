WATTTON | WATT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WATTTON Hızlı Proje Tanıtımı
WATTTON projesi, sürdürülebilir, karbonsuz, çevre dostu, ekonomik ve gizemli enerjiyi keşfetmek, tanıtmak ve geliştirmek için yeni nesil 'fikir-enerji ticaret platformu'dur.WATTTON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WATT Token MEXC'de
MEXC Borsası, WATTTON (WATT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WATT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak WATTTON satın almak veya MEXC WATT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için WATTTON tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WATT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWATT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWATT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000