WATER | WATER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
WATER Hızlı Proje Tanıtımı
Dünya yüzeyinin %70'inden fazlasını kaplayan $Water, kripto dünyasını yansıtan sınırsız bolluğu ifade ediyor. $Water, bizlere refah dalgalarına binmemiz ve finansal bolluk için hayatlarımızdaki sınırsız potansiyeli kucaklamamız adına ilham veriyor.WATER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WATER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıWATER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWATER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,320,000,000,000