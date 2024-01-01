We Are So Back geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

WASB olarak, bir meme coinden daha fazlasıyız. Solana'nın durdurulamaz yükselişini kutlamak için yola çıkmış, topluluk odaklı bir hareketiz. Misyonumuz, Solana blok zincirine pozitiflik, yenilik ve birlik duygusu getirmektir.