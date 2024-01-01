Alvey Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Alvey, hisse kanıtı konsensüs modeline sahip merkeziyetsiz bir blok zinciridir, yani bir sonraki bloğun yazarı, cüzdanlarında ne kadar kripto para birimine sahip olduklarına ve bu cüzdanın ne kadar olgun olduğuna bağlı olarak rastgele seçilir, merkezden yönetilmemeyi ve ağ katılımını sağlamak için adresleri sürekli olarak değiştirir. Bloklar genellikle çıkarılmak yerine inşa edilir veya basılır; işlem ücretlerine ek olarak blok ödülleri de vardır, bu nedenle kurucular bahis yaptıkları fon miktarı üzerinden bir "faiz" yüzdesi alırlar.