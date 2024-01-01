Alvey Chain | WALV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Alvey Chain Hızlı Proje Tanıtımı
Alvey, hisse kanıtı konsensüs modeline sahip merkeziyetsiz bir blok zinciridir, yani bir sonraki bloğun yazarı, cüzdanlarında ne kadar kripto para birimine sahip olduklarına ve bu cüzdanın ne kadar olgun olduğuna bağlı olarak rastgele seçilir, merkezden yönetilmemeyi ve ağ katılımını sağlamak için adresleri sürekli olarak değiştirir. Bloklar genellikle çıkarılmak yerine inşa edilir veya basılır; işlem ücretlerine ek olarak blok ödülleri de vardır, bu nedenle kurucular bahis yaptıkları fon miktarı üzerinden bir "faiz" yüzdesi alırlar.Alvey Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
WALV Token MEXC'de
MEXC Borsası, Alvey Chain (WALV) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de WALV
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Alvey Chain satın almak veya MEXC WALV ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Alvey Chain tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen WALV vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıWALV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıWALV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz160,000,000