Web3Shot | W3S Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Web3Shot Hızlı Proje Tanıtımı
Web3Shot, web3'ün geniş çapta benimsenmesi için bir öğrenme platformu oluşturuyor, ilginç Öğren-Kazan ürünleri ve kullanıcıların ve işletmelerin web3'ün yeni dünyasına girmeleri için katılım altyapıları sağlıyor.Web3Shot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
W3S Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıW3S
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıW3S
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000