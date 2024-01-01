Web3Shot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Web3Shot, web3'ün geniş çapta benimsenmesi için bir öğrenme platformu oluşturuyor, ilginç Öğren-Kazan ürünleri ve kullanıcıların ve işletmelerin web3'ün yeni dünyasına girmeleri için katılım altyapıları sağlıyor.