Veritise | VTS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Veritise Hızlı Proje Tanıtımı
Veritise, ürünler için kimlik ve dijital içerik özgünlüğü hizmetlerin yanı sıra, her olayın yerleşik takibini yapan bir görev yönetimi yazılımı sağlar.Veritise geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VTS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVTS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVTS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz