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$VTRO, Vitruveo Blok Zinciri üzerindeki DEX (Merkeziyetsiz Borsa) olan VTRO Swap'ın yerel tokenidir. DEX'te birden fazla amaç için kullanılan ERC-20 standardıyla uyumlu, sabit arzlı bir fayda tokenidir.