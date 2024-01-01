VTRO | VTRO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VTRO Hızlı Proje Tanıtımı
$VTRO, Vitruveo Blok Zinciri üzerindeki DEX (Merkeziyetsiz Borsa) olan VTRO Swap'ın yerel tokenidir. DEX'te birden fazla amaç için kullanılan ERC-20 standardıyla uyumlu, sabit arzlı bir fayda tokenidir.VTRO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVTRO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVTRO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000