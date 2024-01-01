Virtucraft geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Virtucraft, sanal dijital varlıklar ile fiziksel ürünler arasında köprü kuran bir altyapıdır. Akıllı sözleşmeler ve fiziksel şifreleme çipleri aracılığıyla, şifrelenmiş varlıklar gerçekte dolaşıma sokulabilir ve alınıp satılabilir, böylece dünyanın sanallaşma süreci kolaylaştırılabilir.