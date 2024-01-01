Virtucraft | VTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Virtucraft Hızlı Proje Tanıtımı
Virtucraft, sanal dijital varlıklar ile fiziksel ürünler arasında köprü kuran bir altyapıdır. Akıllı sözleşmeler ve fiziksel şifreleme çipleri aracılığıyla, şifrelenmiş varlıklar gerçekte dolaşıma sokulabilir ve alınıp satılabilir, böylece dünyanın sanallaşma süreci kolaylaştırılabilir.Virtucraft geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VTC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,000