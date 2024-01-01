Vyvo Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Vyvo Coin ($VSC), Vyvo Coin'in yerel coinidir. $VSC çeşitli amaçlar için kullanılır; stake etme, VSC Ağı'ndaki işlemsel gaz ücretleri ve merkeziyetsiz dijital sağlık veri pazarına katılım gibi.