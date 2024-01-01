Viridis Network | VRD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Viridis Network Hızlı Proje Tanıtımı
Viridis Network, erişilebilir karbon kredilerini merkeziyetsiz finansmana entegre eden, iklim değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilirliği ve yeniliği teşvik eden çığır açıcı bir blok zinciri platformudur.Viridis Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VRD Token MEXC'de
MEXC Borsası, Viridis Network (VRD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VRD
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Viridis Network satın almak veya MEXC VRD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Viridis Network tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VRD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVRD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVRD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000