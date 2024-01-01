Viridis Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Viridis Network, erişilebilir karbon kredilerini merkeziyetsiz finansmana entegre eden, iklim değişikliğiyle mücadele için sürdürülebilirliği ve yeniliği teşvik eden çığır açıcı bir blok zinciri platformudur.