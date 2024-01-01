VR | VR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VR Hızlı Proje Tanıtımı
Victoria VR, Unreal Engine üzerine inşa edilmiş Gerçekçi Grafiklere sahip ilk Blok Zinciri tabanlı Sanal Gerçeklik MMORPG'dir ve kullanıcıları tarafından oluşturulmuş ve sahiplenilmiştir.VR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVR
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz16,800,000,000