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Victoria VR, Unreal Engine üzerine inşa edilmiş Gerçekçi Grafiklere sahip ilk Blok Zinciri tabanlı Sanal Gerçeklik MMORPG'dir ve kullanıcıları tarafından oluşturulmuş ve sahiplenilmiştir.