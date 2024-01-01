VINU Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VINU Network, gerçek-sanal insansız mağazalar için blok zinciri merkezidir. Tüm Avrupa ve Asya'da yüzlerce insansız mağaza ve zincirden oluşan karmaşık bir altyapıya sahiptir ve bu mağazalar, VINU Network'ün kendi sanal platformu olan VINU SPACE içindeki mağazalara doğrudan bağlanarak, kullanıcıların küçük bir sermaye ile bile mağazaların mülkiyeti ve işletme haklarını talep edebilmelerine olanak tanır.