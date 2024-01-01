VehicleMiningSystem | VMS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VehicleMiningSystem Hızlı Proje Tanıtımı
Vehicle, "otomobil, gezinti ve ulaşım" anlamına gelen ve yaygın olarak arabaları, yatları ve bisikletleri içeren bir kelimedir. VMS, çalışan alternatörden güç sağlayarak madencilik bilgisayarlarının temel elektrik problemini çözerek kripto madenciliği yapabilen olağanüstü bir sistemdir. .VehicleMiningSystem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVMS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVMS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz