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Vehicle, "otomobil, gezinti ve ulaşım" anlamına gelen ve yaygın olarak arabaları, yatları ve bisikletleri içeren bir kelimedir. VMS, çalışan alternatörden güç sağlayarak madencilik bilgisayarlarının temel elektrik problemini çözerek kripto madenciliği yapabilen olağanüstü bir sistemdir. .