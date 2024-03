VIM | VIZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

VIM, Sosyal Medyaya dayalı bir Quest to Earn projesidir. VIM'de KOL olmak isteyen İçerik Üreticilerinin (biz onlara Zimmer diyoruz) piyasaya sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için ekosistem katılımcıları (onlara da Vimmer diyoruz) içeriklerini analiz eden görevler veya viral içerik üretimi yoluyla gelirlerini artırabilmektedir. Şu anda Web2 piyasasında benzer eski ve sahte bir araç bulunmakla birlikte, bu piyasanın büyüklüğü 3,75 milyar dolar olarak ölçülmekte ve şeffaflığı vurgulamaktadır. Sektörde henüz normal bir platform ortaya çıkmamıştır. Sosyal Medya Akademisi -> İçerik oluşturma -> Sosyal Medya E-ticaretine giden yol haritası sayesinde, bu alanda bir ekosistem kurmayı ve çeşitli Sosyal Medya kullanıcılarından oluşan bir havuzu güvence altına almayı hedefliyoruz. Bir game-fi gibi tasarlanan VIM ekosistemi, tokenlerimiz ve VIZ token kullanımı üzerinde çeşitli yakma rutinlerinin yanı sıra DAO aracılığıyla çeşitli karar alma süreçlerini içermektedir.

MEXC Borsası, VIM (VIZ) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VIZ alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak VIM satın almak veya MEXC VIZ ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.